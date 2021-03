Kritik an Zlatan Ibrahimovic: Hope Solo verteidigt LeBron James

Scharfe Kritik an Zlatan Ibrahimovic von der ehemaligen US-Torhüterin Hope Solo. Die Amerikanerin verteidigt Basketball-Star LeBron James.

Jetzt schaltet sich auch noch die Ex-Torhüterin der USA, Hope Solo, in den Zoff zwischen Zlatan Ibrahimovic und LeBron James ein.

In einem Interview mit beIn Sports sprang die Fußball-Olympiasiegerin NBA-Star James unterstützend zur Seite. Dabei hielt sich Solo nicht mit Kritik an Ibrahimovic zurück und bezeichnete den Schweden als "Heuchler". (KOMMENTAR: Zlatan erzählt gefährlichen Unsinn)

Hope Solo kritisiert Zlatan Ibrahimovic

In den Augen Solos werde Ibrahimovic mit seinem Verhalten niemals die Welt verändern. "Sport und Politik gehen hier in Amerika Hand in Hand", gab sich Solo mit den Kommentaren des Milan-Angreifers nicht einverstanden.