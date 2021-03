Ausstiegsklausel? Glasner erwartet keine Unruhe in Wolfsburgs Team

Trainer Oliver Glasner rechnet nicht damit, dass die Spekulation über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Unruhe in die Mannschaft trägt.

Trainer Oliver Glasner rechnet nicht damit, dass die Spekulation über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Unruhe in die Mannschaft des VfL Wolfsburg trägt. "Da erwarte ich keine Auswirkungen", sagte der Coach des Bundesliga-Dritten am Freitag. Der Vertrag des Österreichers ist bis zum 30. Juni 2022 befristet.