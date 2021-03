FC Bayern: PK mit Hansi Flick vor Spiel gegen Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist ein Lieblingsgegner von Bayern-Trainer Hansi Flick. Der Coach besiegte den Rivalen in drei Partien drei mal. So will er die weiße Weste wahren.

+++ Das war es +++

+++ Flick über die Motivation +++

+++ SPORT1-Nachfrage zum Duell von Lewandowski und Haaland +++

+++ Entscheiden die Defensivreihen, Herr Flick? +++

"Wir haben unseren Matchplan. Den werde ich nicht verraten. Wir werden versuchen, die Defensive des BVB auszuhebeln. Wichtig ist, dass wir dieses Spiel so annehmen, dass wir sofort in diesen Fight hereinkommen."

+++ Flick über Terzic +++

+++ Wie sehen sie Nübels Situation? +++

+++ Flick über fehlende Zuschauer +++

+++ Flick über das Spitzenspiel +++

+++ Es geht los +++

+++ Entreißt der BVB dem FC Bayern die Tabellenführung? +++

Borussia Dortmund ist in dieser Saison kein Titelaspirant in der Bundesliga. Der BVB kann dennoch dafür sorgen, dass der FC Bayern seine Tabellenführung abgibt. Siegen die Schwarz-Gelebn gegen den Rivalen und RB Leipzig in Freiburg, sind die Sachsen an der Spitze.