FC Liverpool: Trainer Jürgen Klopp hat ein Offensivproblem

Liverpool 2021 nur mit zehn Liga-Toren

Gerade einmal zehn Treffer hat der Meister 2021 in elf Spielen in der Premier League erzielt. Sechs mal blieben die Reds sogar ohne Erfolgserlebnis und weisen 2021 einen Schnitt von 0,9 Toren pro Spiel auf.

Carragher fordert neuen Stürmer

Lange Zeit hatte Trainer Jürgen Klopp in dieser Saison die großen Verletzungssorgen in der Defensive herausgestellt und dabei offenbar den Blick für die Offensive verloren.

Hasenhüttl entschlüsselt Liverpool

"Wir haben so viel Ballbesitz. Da müssen wir mehr mit machen. Der letzte Pass muss besser sein. Wir haben so viele gute Situationen und am Ende ist es nicht einmal eine Chance. Das ist bitter", erklärte Klopp nach der Chelsea-Pleite - und klang ratlos.

Robertson und Alexander-Arnold als Passkönige

Die Belege: Die Außenverteidiger Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold sind die heimlichen Spielmacher der Reds. Robertson liegt gleich in zwei Statistiken an der Liga-Spitze. Niemand schlug so viele Flanken und niemand hatte so oft den Ball wie er. Nur einer kommt in der Premier League in die Nähe der Werte: Alexander-Arnold.