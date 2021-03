Formel-1-Rennen in Portugal bestätigt

Das Rennen in Portugal soll am 2. Mai stattfinden © AFP/SID/JORGE GUERRERO

Der dritte Lauf der Formel-1-Saison soll erwartungsgemäß am 2. Mai in Portimao/Portugal stattfinden.

Der dritte Lauf der Formel-1-Saison soll erwartungsgemäß am 2. Mai in Portimao/Portugal stattfinden. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Freitag bekannt. Damit umfasst der Kalender für die am 28. März in Bahrain beginnende Saison 2021 die Rekordgröße von 23 Rennen.