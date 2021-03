Ex-Meister Rockenfeller startet in der DTM für Abt

Als erster Titelgewinner hat Mike Rockenfeller seinen Start in der "neuen" DTM zugesichert. Der Champion von 2013 geht in der Mitte Juni beginnenden Saison für das Team Abt im Audi R8 LMS an den Start. Teamkollege des 37-Jährigen aus Neuwied wird der südafrikanische DTM-Newcomer Kelvin van der Linde (24). Dies teilte das Traditionsteam aus dem Allgäu am Freitag mit.