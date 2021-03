Früherer UEFA-Boss Platini: "Ich kämpfe immer noch gegen die Ungerechtigkeit"

Früherer UEFA-Boss Michel Platini will "nicht aufgeben" © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Auch lange nach Ablauf seiner Sperre hat der frühere UEFA-Präsident Michel Platini noch nicht seinen Frieden gefunden. "Ich kämpfe immer noch gegen die Ungerechtigkeit und werde nicht aufgeben, egal was passiert", sagte der 65-jährige Franzose im Interview mit der Welt .

Wegen einer undokumentierten Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken des Fußball-Weltverbandes FIFA um Präsident Joseph Blatter an Platini war der frühere Weltklassespieler 2015 suspendiert worden. Die zunächst für acht Jahre ausgesprochene Sperre wurde später auf vier Jahre reduziert. An seinen Nachfolgern in den wichtigsten Fußballgremien lässt Platini kein gutes Haar.