German Beach Tour 2021 mit Fans und auf Youtube ab 18. Juni

Die German Beach Tour gibt das Datum für den Auftakt bekannt - und hofft auf die Zulassung von Fans an den Spielorten.

Am 18. Juni 2021 soll es wieder losgehen - an insgesamt acht Austragungsorten fliegen dann die Bälle. Die vielleicht beste Botschaft: Auch die Fans sollen wieder dabei sein.

"Es macht uns stolz, dass wir die German Beach Tour 2021 wieder so präsentieren können, wie wir sie eigentlich kennen", erkläre DVV-Präsident René Hecht in einer Pressemitteilung. Man arbeite "an einem Konzept, dass die dauerhafte Rückkehr von Zuschauern, unter stetiger Berücksichtigung der Pandemie-Entwicklung und mit entsprechenden Hygiene- und Schnelltestkonzepten, erlaubt."