LEC: 7. Spieltag - Gipfeltreffen zwischen Rogue und G2!

Nur noch zwei Spieltage und damit nur noch insgesamt fünf Partien für jedes Team, dann ist es so weit: die Play-Offs des 2021er-Spring-Splits der LEC stehen an. Für die meisten Teams bedeutet dies Endspurt beim Kampf um die ersten sechs Plätze, die gleichbedeutend mit einer Qualifikation für die Endrunde sind.

Für die Top-Teams von Rogue und G2 geht es nicht mehr um das lösen des Play-Off-Tickets - dieses haben sie schon seit letzter Woche in der Tasche - es geht um die alleinige Tabellenführung und auch um ein wenig Prestige und Ehre: Das Rematch der beiden steht an.

LEC: Kampf um Platz 1

Elf Siege bei nur zwei Niederlagen. Die Bilanzen von G2 und Rogue können sich bisher durchaus sehen lassen. Nicht umsonst grüßen beide von einem geteilten ersten Platz von der Tabellenspitze. Vor allem G2 zeigt sich seit Wochen immer mehr in Play-Off-Form. Die Samurai sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Rogue muss sich dahinter aber nicht verstecken - auch sie dominieren das Rift seit einigen Wochen fast nach Belieben. Die letzte Niederlage ist fünf Spiele her. Der Gegner damals? Ausgerechnet G2.

In einem 51 Minuten langen Thriller, in dem insgesamt 8 Drachen und drei Baron Nashors gefallen waren, konnte sich der Titelverteidiger am Ende durchsetzen. Rogue sinnt seitdem auf Rache und wird topmotiviert in die Partie heute Abend um 20:00 gehen.