Borussia Dortmund: Jadon Sancho hat schwarze Serie gegen FC Bayern

Die Flügel-Rakete ist am Oberschenkel angeschlagen. "Es wird eng", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Sancho nur mit einem Tor gegen Bayern

Favre verpasste Sancho die Höchststrafe

Persölnlich noch schlechter lief es für ihn beim 0:4 in München in der vergangenen Saison.

Sancho besiegte Bayern in der Bundesliga erst einmal

Gegen den Rekordmeister bekam Sancho bisher in den meisten Duellen kaum Bälle und hing in der Luft. So auffällig der 20-Jährige mit seinen Tricks und seiner Schnelligkeit gegen andere Gegner zaubert, so blass blieb er zumeist gegen die Bayern. Das lag aber auch an der ängstlichen taktischen Herangehensweise von Ex-Coach Favre in den Topspielen.