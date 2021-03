Skirennläufer Schramm fällt vorerst aus

Der 22 Jahre alte Abfahrer aus Bad Aibling war am Donnerstag beim Abschlusstraining für die Rennen in Saalbach-Hinterglemm/Österreich am Freitag und Samstag gestürzt. Schramm zog sich dabei eine Kapselverletzung in der rechten Schulter und eine leichte Knochenstauchung des rechten Schienbeinkopfs zu. Schramm hätte im WM-Ort für 2025 sein Weltcup-Debüt geben sollen.