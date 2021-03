Premier League, FC Chelsea: Thomas Tuchel stärkt Timo Werner den Rücken

Auch wenn es hier nicht so aussieht: Thomas Tuchel ist mit Timo Werner zufrieden. © Imago

Dabei stellte Tuchel in seinen ersten zehn Spielen eine beeindruckende Bestmarke ein. Chelsea kassierte bislang lediglich zwei Gegentreffer. Das gelang zuvor nur José Mourinho während seiner ersten Amtszeit zwischen 2004 und 2007 an der Stamford Bridge.

Werners Formkurve zeigt nach oben

Auch wenn Timo Werner in dieser Zeit nur einmal getroffen hat, zeigt auch beim deutschen Nationalspieler die Formkurve deutlich nach oben. ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League ).

In Liverpool erhielt Werner als vorderste Spitze den Vorzug vor Olivier Giroud und arbeitete viel für die Mannschaft. Bei einem Konter setzte er den Ball nach guter Annahme knapp über das Tor. Im Anschluss wollte er den in den Strafraum springenden Ball frei über den Torwart heben, schob ihn aber Alisson Becker in die Arme.