Darts: Phil Taylor sieht van Barneveld bei UK Open als Favoritenschreck

Van Barneveld erstmals wieder vor TV-Kameras

Bei den am Freitag (Freitag bis Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) beginnenden UK Open, die als einziges Major-Turnier ohne Setzliste ausgetragen werden, greift "Barney" erstmals wieder vor TV-Kameras an.

Sechs deutsche Spieler am Start

In Gabriel Clemens, der als gesetzter Spieler erst in der 4. Runde eingreift, Max Hopp, Martin Schindler, Steffen Siepmann, Lukas Wenig und Florian Hempel sind in der Marshall Arena von Milton Keynes auch sechs Deutsche am Start.