Liverpool unterliegt Chelsea - Klopp sorgt mit Salah-Auswechslung für Ärger

So eine Reaktion eines Starspielers hat man in Jürgen Klopps Amtszeit beim FC Liverpool bisher selten gesehen.

Der Ägypter wurde von Klopp in der 62. Minute vom Feld beordert, was für einige überraschend kam, da Liverpool zurücklag und Salah mit 17 Treffern in dieser Saison die Torjägerliste in der Premier League klar anführt.