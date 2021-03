Brooklyn Nets um Harden, Irving und Durant auf dem Weg zur NBA-Macht

James Harden kannte keine Gnade mit seinem Ex-Team. So dreckig sein Abschied von den Houston Rockets verlief, so eiskalt überrannte er seine ehemaligen Kollegen nun.

Mit 132:114 servierten die Brooklyn Nets die Rockets ab, die sich mit zuletzt 13 Niederlagen in Folge in einem bitteren sportlichen Zustand befinden. ( Tabellen der NBA )

Ganz anders stehen die New Yorker da: Zehn der vergangenen elf Partien konnten die Nets für sich entscheiden. Das Team um das Superstar-Trio Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving hat sich in der Eastern Conference an Spitzenreiter Philadelphia 76ers herangerobbt und nur eine Niederlage mehr auf dem Konto.

Durant fehlt Nets verletzt

Hardens Trade hat sich schon gelohnt, und das obwohl die volle Power Brooklyns bislang nur selten zu sehen war. "The Beard", Durant und Irving standen in nur sieben Partien gemeinsam auf dem Feld. Vor allem Forward Durant verpasste zahlreiche Spiele verletzungsbedingt, auch beim All-Star Game fehlt er .

Und trotzdem setzt das Team von Trainer-Neuling Steve Nash nun schon zu beeindruckenden Siegesserien an. "Wir müssen den Satz etablieren: 'Gewöhnt euch dran'", tönte Guard Irving nach dem 124:113-Erfolg nach Overtime gegen die San Antonio Spurs und kündigte damit weitere Großtaten an.

Harden glänzt mit Triple-Doubles

"Wenn James einfach James ist, wird unser Job viel leichter. Und so haben wir uns an einen speziellen Typ wie ihn gewöhnt, einen der es gewohnt ist, Rekorde zu brechen", erklärte Irving. Doch der 28-Jährige erwartet noch viel mehr: "Ich kann es kaum erwarten, neben ihm genannt zu werden - mein Name in den Annalen der Nets. Und alle Jungs in unserem Team werden als Mannschaft Rekorde brechen. Und dann entwickeln wir uns individuell zu einigen der Besten, die jemals gespielt."

Harden bester Assist-Geber der NBA

Beendete Harden die Hauptrunde Saison 2019/20 noch mit 7,5 Assists pro Spiel, steht er nun bei beeindruckenden 11,1. Damit führt er die Liga in dieser Statistik an. Darüber hinaus spielt er nun laut Daten von Secound Spectrum wieder signifikant mehr Pick and Roll.

Was für ein Auftritt von James Harden! Der Rockets-Guard erzielt gegen die Atlanta Hawks 60 Punkte - und das ist gerade einmal drei Vierteln, genauer gesagt in 31 Minuten © Getty Images

Tatsächlich sind 60 Punkte in drei Vierteln eine Seltenheit, die in den vergangenen 25 Saisons nur zwei andere Spieler vollbracht haben: Klay Thompson und Kobe Bryant. Noch nie hat es ein Spieler aber geschafft, nur 24 Würfe dafür zu brauchen © Getty Images

Für Harden ist es das vierte 60-Punkte-Spiel der Karriere. Damit steht er zusammen mit Michael Jordan auf Platz drei der ewigen Bestenliste stehend. Vor ihnen rangieren noch Bryant mit sechs 60-Punkte-Spielen und Wilt Chamberlain (32) © Getty Images

Harden ist mittlerweile Stammgast in der Bestenliste der Punkte-Lieferanten. Seine 60 sind aber vom Topwert noch weit entfernt. SPORT1 zeigt die größten Power-Scorer der Historie © SPORT1-Grafik: Getty Images

JAMES HARDEN (60 Punkte): "The Beard" zeigte im Januar 2018 gegen die Orlando Magic eine sensationelle Leistung. Der Rockets-Star erzielte ein Triple-Double mit 60 Punkten! Zusätzlich zu seiner wahnsinnigen Punkteausbeute legte er elf Assists und zehn Rebounds auf © Getty Images

Erst wenige Wochen zuvor gegen die Utah Jazz schaffte er mit 76 Prozent Trefferquote (25 Wurfversuche) sogar die höchste Effektivität in dieser Punkteregion seit Michael Jordan im Jahr 1987, der mit 25 Versuchen 58 Zähler verbuchte. Ganz nebenbei lieferte Harden auch noch 13 Assists und ist somit an 91 Punkten direkt beteiligt © Getty Images

Am 1. Dezember 2019 brilliert Harden erneut. 60 Punkte in 31 Minuten mit nur 24 Würfen - das ist historisch © Getty Images

KEMBA WALKER (60): Der Spielmacher der Boston Celtics legte im November 2018, damals noch im Diensten der Charlotte Hornets, gegen die Philadelphia 76ers mit 60 Punkten einen neuen Karrierebestwert hin © Getty Images

DAMIAN LILLARD (60): Auch der Blazers-Guard kann jederzeit heißlaufen. Im November 2019 ist er von den Brooklyn Nets nicht zu stoppen, der Sieg geht trotzdem an die Nets © Getty Images

KLAY THOMPSON (60): Der Warriors-Star feuerte am Nikolaustag 2016 in nur 29 Minuten gegen Indiana 33 Würfe ab und erzielte damit 60 Punkte - Karrierebestleistung. Seit Einführung der Wurfuhr (Zeitbeschränkung pro Angriff) zur Saison 1954/55 hat kein Spieler in weniger als 30 Minuten Spielzeit 60 Punkte oder mehr erzielt © Getty Images

BERNARD KING (60): Für fünf Teams lief Bernard King in seiner Karriere auf. Seine Bestleistung markierte der Forward am 25.12.1984 als Mitglied der New York Knicks gegen Ex-Team New Jersey © Getty Images

LARRY BIRD (60): "Larry Legend" verdient sich ebenfalls seinen Platz in dieser Diashow. Am 12. März 1985 schenkte Bird den Atlanta Hawks bei 36 Würfen 60 Zähler ein © Getty Images

TOM CHAMBERS (60): Ein weiterer 60-Punkte-Mann ist Tom Chambers. Der viermalige All-Star ließ im Trikot der Phoenix Suns mit den Seattle Supersonics ebenfalls ein früheres Team leiden © Getty Images

ALLEN IVERSON (60): Die Legende der Philadelphia 76ers darf in dieser Liste nicht fehlen. Mit 26,7 Punkten pro Spiel liegt er unter allen NBA-Spielern auf Rang sieben. Seine Scoringfähigkeiten stellte A.I. unter anderem im Februar 2005 gegen die Orlando Magic unter Beweis © Getty Images

GILBERT ARENAS (60): Bevor er durch Waffenskandale auffiel, glänzte Arenas in der NBA mit seinen sportlichen Fähigkeiten. Einerseits brillierte "Agent Zero" mit mehreren Gamewinnern, andererseits durch seine Punkte-Explosionen. Das mussten auch Kobe Bryants Lakers im Dezember 2006 erfahren, auch wenn Arenas für seine 60 Zähler die Verlängerung benötigte © Getty Images

GEORGE MIKAN (61): Drehen wir die Uhr zurück. George Mikan erzielte im Januar 1952 im Double-Overtime-Thriller gegen die Rochester Royals 61 Zähler. Die Legende der Minneapolis Lakers (heute Los Angeles Lakers) ist einer von vier Akteuren, die diese Bestmarke haben © Getty Images

KARL MALONE (61): Malone konnte nie einen Titel erringen. Doch bei vielen Statistiken ist er vorne dabei. So hat der "Mailman" die zweitmeisten Minuten und Punkte der Ligageschichte auf dem Konto. Beim 144:96 gegen Milwaukee fegt der Jazz-Star die Gegner mit 61 Zählern vom Parkett und verfehlte gerade einmal fünf Würfe © Getty Images

SHAQUILLE O'NEAL (61): Der wohl dominanteste Center der Ligageschichte war in drei Saisons der beste Scorer der Liga. "Shaq Attack" ließ selbst starke Defender wie Alonzo Mourning (r.) oftmals alt aussehen. Seine 61 Zähler packe O'Neal als Laker im Stadtduell gegen die Clippers aus © Getty Images

LEBRON JAMES (61): LeBron James bestrafte als Akteur der Miami Heat im März 2014 die hilflosen Charlotte Bobcats. 22 von 33 Würfen fanden den Weg durch die Reuse, darunter bärenstarke acht von zehn Dreiern © Getty Images

JAMES HARDEN (61): Die Bart-Ikone ist der geborene Scorer. Leidtragende sind im Januar 2018 die New York Knicks. Satte 61 Zähler schenkt "The Bearded One" den Knickerbockern ein (17 von 38 Würfen). Auch die San Antonio Spurs sind im März 2019 Opfer einer 61-Punkte-Show © Getty Images

TRACY MCGRADY (62): McGrady lieferte sich einst ein Wettballern mit Dirk Nowitzki (l.), an dessen Ende "T-Mac" 48 und Nowitzki 53 Zähler hatte. Noch besser war McGrady im März 2004 gegen die Washington Wizards. Damals war er noch für die Orlando Magic aktiv, bei denen er zwei Jahre lang die NBA als bester Punktesammler anführte © Getty Images

CARMELO ANTHONY (62): Einer der besten Scorer der vergangenen Jahre ist Carmelo Anthony. Der Teamerfolg blieb bei Anthony bislang meist aus, individuell überzeugt er aber Jahr für Jahr. Wie bei James waren die Charlotte Bobcats das Opfer seiner Karrierenacht © Getty Images

JOE FULKS (63): Am weitesten zurück liegt die Rekordmarke von Joe Fulks (r.). Am 10. Februar 1949 erlegte der Forward in Diensten der Philadelphia Warriors die Indianapolis Jets. 63 Punkte erzielten damals zeitweise ganze Teams © Getty Images

JERRY WEST (63): Der Mann, nach dessen Silhouette das NBA-Logo nachempfunden ist, war ein begnadeter Scorer und Spielmacher. 1969-70 führte West die Liga nach Punkten an, zwei Jahre später in Assists. In der selben Saison erzielte West zudem 63 Zähler in einer Partie © Getty Images

GEORGE GERVIN (63): Auch George Gervin steht mit einer Bestleistung von 63 Punkten in der Statistik. Der "Iceman" war im irren Scoring-Finale der NBA 1978 von den New Orleans Jazz nicht zu stoppen. Seine 63 Zähler waren genug, um Rang eins gegen David Thompson zu behaupten © Getty Images

RICK BARRY (64): Das wohl bekannteste Merkmal von Rick Barry war seine Unterhand-Freiwurftechnik, mit der er 90 Prozent seiner Versuche im Korb unterbrachte. Der Vater von Brent und Jon Barry war vor Thompson der letzte Warrior, der über 60 Punkte erzielte © Getty Images

PETE MARAVICH (68): Ein kleiner Sprung ist von Nöten, bis der nächste Akteur gefunden ist. Denn Kobe Bryant und Wilt Chamberlain haben es zwar unter anderem auf 65 Punkte gebracht, ihre Bestleistung ist aber eine andere. "Pistol Pete" Maravich (r.) tanzte für die New Orleans Jazz die Knicks für 68 Zähler aus und traf dabei 26 Versuche aus dem Feld © Getty Images

MICHAEL JORDAN (69): Endlich ist auch der beste Basketballer aller Zeiten an der Reihe. Michael Jordan hat mit 63 Punkten den Playoff-Rekord inne, seine Saisonbestmarke liegt bei 69 Zählern (23-37 Würfen). Insgesamt scorte Jordan in der regulären Saison fünf Mal über 60 © Getty Images

DEVIN BOOKER (70): In seinen ersten zwei Jahren in der NBA verbuchte Booker seine beste Punkteausbeute mit 39 Zählern. Im März 2017 explodierte der 20-Jährige förmlich und toppte mit 70 Punkten aus 40 Wurfversuchen (24 von 26 Freiwürfe) sogar "His Airness" © Getty Images

ELGIN BAYLOR (71): Stolze vier Mal scorte Elgin Baylor über 60 Punkte. Im November 1960 explodierte der Forward im Trikot der Los Angeles Lakers zu satten 71 Zählern, was damals einen NBA-Rekord bedeutete © Getty Images

DAVID ROBINSON (71): Wer als Spitznamen "The Admiral" hat, gibt sich mit Mittelmaß nicht zufrieden. Der legendäre Center der San Antonio Spurs war 1993-94 Topscorer der NBA - unter anderem wegen seines 71-Punkte-Spiels gegen die Clippers, bei dem Robinson über 63 Prozent seiner Versuche traf © Getty Images

DAVID THOMPSON (73): Ein etwas überraschender Name schnappt sich den dritten Podestplatz. David Thompson wurde 1996 in die Hall of Fame aufgenommen. Im letzten Saisonspiel 1978 versuchte er alles, um sich die Scoring-Krone zu sichern. Seine 73 Punkte (53 in Hälfte eins) reichten aber weder zum Sieg noch zum Punkte-Titel, weil Konkurrent Gervin 63 Zähler markierte © Getty Images

KOBE BRYANT (81): Der beste Scorer des neuen Jahrtausends ist mit sechs Spielen mit mindestens 60 Punkten Rekordhalter in der Zeit nach Wilt Chamberlain. Darunter ist seine 62-Punkte-Gala gegen Nowitzkis Mavericks in drei Vierteln (31 Würfe), seine 60 Zähler im letzten Karrierespiel gegen Utah (50 Würfe) und natürlich seine unglaubliche Leistung gegen Toronto im Januar 2006, als Kobe aus 46 Würfen wahnsinnige 81 Punkte machte © Getty Images