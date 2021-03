Bundesliga heute: Schalke 04 - Mainz 05 LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Start für Dimitrios Grammozis als Trainer bei Schalke 04 hat es in sich. Im Freitagsspiel kommt Mainz mit Ex-S04-Manager Christian Heidel in die Arena.

Bundesliga heute: Schalke erstmals mit Grammozis

Grammozis geht trotz vieler personeller Sorgen optimistisch in sein erstes Spiel mit dem abgeschlagenen Bundesliga-Tabellenletzten Schalke. ( Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga )

"Die Zeit ist knapp, um viele Inhalte durchzugehen. Aber was wir uns vorstellen, haben wir sehr gut herausgearbeitet. Wir haben die Zeit so gut wie möglich genutzt", sagte Grammozis vor dem Heimspiel gegen Mainz.

"Heiratsvermittler" Knäbel: So lotste er Grammozis zu S04

Schalke gegen Mainz: Brisantes Wiedersehen mit Heidel

Beim Debüt von Grammozis, dem fünften Trainer der Königsblauen in einer absurd chaotischen Saison, ist Heidel mit dem FSV Mainz 05 zu Gast - der Mann, von dem sie in Gelsenkirchen sagen, er habe den gigantischen Scherbenhaufen, in dem sich seitdem alle die Füße blutig treten, maßgeblich mit zu verantworten.