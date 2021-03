Kroos und Steinmeier reden über Cyber-Mobbing: "Mit Kopfschütteln nicht mehr zu erledigen"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Instagram über das Problem Cyber-Mobbing ausgetauscht und von eigenen Erfahrungen berichtet. "Nach der WM 2018 habe ich gesagt, dass ich den Rücktritt von Mesut Özil in der Art und Weise nicht so gut fand und war dann bei ganz vielen direkt ein Nazi. Blond, blaue Augen, hat alles gepasst für viele Leute", sagte Kroos: "Ich habe es geschafft, da drüber zu stehen."

Der Rio-Weltmeister hatte sich zuletzt an einer Kampagne gegen Hass und Hetze in den Sozialen Medien beteiligt. Mit anderen Profis las der Mittelfeldspieler von Real Madrid in einem emotionalen Video gegen sie gerichtete Hassbotschaften aus dem Netz vor.