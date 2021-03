Mesut Özil auf Trage abtransportiert, Fenerbahce 1:1 gegen Podolski-Klub Antalyaspor

Der Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul knickte im Spiel gegen Podolski-Team Antalyaspor in der 67. Minute um und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

Podolski, 2014 mit Özil in Brasilien Weltmeister, wurde in der 83. Minute eingewechselt und verpasste so das direkte Duell der Ex-Nationalspieler auf dem Feld knapp. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Süper Lig)