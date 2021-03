Ovtcharov und Shan spielen bei WTT-Premiere um die Medaillen

Dimitrij Ovtcharov kämpft bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT in Doha um den Einzug ins Halbfinale.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) kämpft bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT (World Table Tennis) in Doha um den Einzug ins Halbfinale. In der Runde der letzten 16 bezwang der Weltranglistenzwölfte den französischen Ex-Europameister Emmanuel Lebesson mit 3:1 und trifft am Freitag im Viertelfinale auf den Schweden Mattias Falck.