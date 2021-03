Biathlon: Staffel-Desaster ohne Denise Herrmann, nur einmal schlechter

Die deutsche Staffel erlebt nach WM-Silber beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto ein Fiasko. Nur einmal in ihrer Geschichte waren die DSV-Frauen noch schlechter platziert.

Biathlon-Staffel nur einmal schlechter

Deutschland verpasst Sieg im Staffel-Gesamtweltcup

Dadurch vergaben Preuß und Co. auch noch den Sieg in der Disziplin-Wertung. Die punktgleichen Schweden sicherten sich die kleine Kugel nach zwei Saisonsiegen.

Herrmann fehlt nach Infekt

Die 32-Jährige wird im Sprint am Samstag (11.00 Uhr) und in der Verfolgung am Sonntag (12.00 Uhr) wieder an den Start gehen.