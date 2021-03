Lukas Podolski will noch "zwei bis drei Jahre" spielen

Podolskis Vertrag beim türkischen Erstligisten Antalyaspor läuft in diesem Sommer aus, wirklich glücklich ist der Offensivspieler dort nicht mehr. "Natürlich bin ich mit dieser Situation nicht zufrieden, weil ich mehr spielen will", sagte Podolski. In den vergangenen Wochen kam er überwiegend von der Bank, plagte sich zwischenzeitlich allerdings auch mit einer Kapselverletzung herum.