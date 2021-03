LoR: Aphelios-Nerf zum Release von Imperien der Aufgestiegenen

Die Einführung von "Imperien der Aufgestiegenen" wird die bestehende Meta in Legends of Runeterra gehörig durcheinander gewirbelt. 110 neue Karten, drei frische Schlüsselwörter und vor allem neun brandneue Champions werden dafür sorgen, dass neue Taktiken ergründet, alte verfeinert und angepasst werden müssen.

In Anbetracht dieses erwartbaren Meta-Shifts, legt Riot Games selbst schon einmal Hand an und nerft mit Aphelios einen Champion, der sich auch unabhängig von der neuen Erweiterung als zu stark erwiesen hat.

Aphelios wird fragiler

Mit seinen fünf verschiedenen Waffenformen stellt Aphelios in Legends of Runeterra, wie auch beim großen MOBA-Bruder League of Legends, einen der vielseitigsten Champions des Spiels dar. Um diese Vielseitigkeit besser kontern zu können, verringern die Macher in einem ersten Schritt die Lebensenergie des targonischen Champions. Das bedeutet, er ist nun eine 3|2er- bzw. 4|3er-Einheit.