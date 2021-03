Bundesliga: Lauterbach hält Fan-Rückkehr in dieser Saison für "nicht realistisch"

Karl Lauterbach hält eine Rückkehr von Zuschauern in die Sport-Stadien noch in dieser Saison für "nicht realistisch". Das sagte der SPD-Gesundheitsexperte im Gespräch mit der Sportschau .

"Wir werden in dieser Saison weder ausreichend Testkapazität haben noch ein Logistikkonzept, welches den Besuch von Sportveranstaltungen möglich macht", so Lauterbach.

In Zukunft sei "mit einer guten Teststrategie einiges möglich", diese müsse aber "erstmal sauber vorbereitet werden. Dann halte ich es durchaus für denkbar, dass Zuschauer an den Tagen, an denen sie getestet wurden, an Sportveranstaltungen teilnehmen können."