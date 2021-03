Bundesliga: Das denkt Freiburgs Trainer Christian Streich über RB Leipzig

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit Lob überhäuft.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit Lob überhäuft.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gehöre für ihn "zum Besten, was Deutschland an fußballerischer Qualität zu bieten hat", sagte Streich vor dem Heimspiel am Samstag . Er könne sich auch "gut vorstellen", dass die derzeit zweitplatzierten Leipziger bis zum Ende der Saison mit Bayern München um die Meisterschaft kämpfen.