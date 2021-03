FC Bayern: Die möglichen Nachfolger von Alexander Nübel

Der Berater von Alexander Nübel peilt eine Leihe seines Klienten an. Wer kann ab Sommer die Nummer zwei beim FC Bayern werden? SPORT1 zeigt die Kandidaten.

Bahnt sich beim FC Bayern ein Torwart-Problem an?

Mit Christian Früchtl hat der Triple-Sieger zwar noch ein Talent in der Hinterhand. Allerdings kommt der 21-Jährige aktuell bei seinem Leih-Klub 1. FC Nürnberg nicht an Christian Mathenia vorbei. Das wird den Bayern-Verantwortlichen kaum als Bewerbungsschreiben genügen.

Die Münchener müssen sich also wohl auf die Suche nach einem neuen Torwart machen, der Manuel Neuer in den meisten Spielen von der Bank aus zuschaut. (Tabelle der Bundesliga)

Stefan Ortega (Arminia Bielefeld):

Er ist am starken Abwärtstrend des Aufsteigers am wenigsten schuld. Ortega ist sogar Spitze! Satte 95 Torschüsse hat er bereits abgewehrt und übertrifft damit alle weiteren Keeper der Bundesliga. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Im Interview mit SPORT1 verriet er kürzlich, dass eine Entscheidung erst nach der Saison gefällt wird über die Zukunft.

"Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt", deutete Ortega sein grundsätzliches Interesse an.