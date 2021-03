Schalke mit vielen Sorgen - Grammozis optimistisch

Dimitrios Grammozis geht trotz vieler personeller Sorgen optimistisch in sein erstes Spiel mit dem abgeschlagenen Bundesliga-Tabellenletzten Schalke 04. "Die Zeit ist knapp, um viele Inhalte durchzugehen. Aber was wir uns vorstellen, haben wir sehr gut herausgearbeitet. Wir haben die Zeit so gut wie möglich genutzt", sagte Grammozis am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).