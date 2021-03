Las Liga: Verspielt Atlético Madrid die Meisterschaft noch?

Atlético Madrid wirkte im Januar bereits wie der Meister in La Liga. Doch nun wackelt die Tabellenspitze vor dem Stadt-Duell gegen Real. Wieso kriselt es bei Atlético?

Joao Félix hätte sich eigentlich freuen können. Immerhin hatte er Atlético Madrid den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den FC Villarreal am vergangenen Sonntag erzielt. Er tat es aber nicht.

Stattdessen legte er seinen Finger auf seine Lippen und schimpfte dann klar zu erkennen in Richtung eigene Bank. Der Grund: Er kam nur als Joker.

Noch vor wenigen Wochen wirkte das Team wie der sichere Meister. Doch nun spürt der Spitzenreiter Barca und Real in seinem Nacken.