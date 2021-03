Weltcup in Saalbach: Silber-Sander will "WM-Form mitnehmen"

Skirennläufer Andreas Sander scheint ein Abo auf Platz zwei abgeschlossen zu haben. Nach seiner Silbermedaille in der WM-Abfahrt vor knapp drei Wochen musste sich der 31-Jährige auch beim Abschlusstraining für den Weltcup in Saalbach-Hinterglemm nur einem Konkurrenten geschlagen geben. Und Sander hätte nichts dagegen, wenn sich das am Freitag (11.20 Uhr/ZDF und Eurosport) im ersten Rennen seit seinem Silber-Coup wiederholen würde.

"Ich fühle mich gut. Natürlich möchte ich die WM-Form nun mitnehmen", sagte Sander, "die Abfahrt in Saalbach gefällt mir." Am Samstag (11.00 Uhr) steht dort ein weiteres Rennen in der Königsdisziplin an, am Sonntag (11.00 Uhr) ein Super-G. Dort gehört auch Romed Baumann (35) nach seiner Silbermedaille bei der WM wieder zu den Mitfavoriten auf einen vorderen Platz.