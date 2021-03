Eintracht Frankfurt: Adi Hütter blendet Wirbel um Fredi Bobic aus

Hütter will nach der Niederlage in Bremen mit Frankfurt eine Reaktion zeigen © AFP/SID/KAI PFAFFENBACH

"Nein, grundsätzlich gar nicht", sagte der Österreicher vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag: "Weil es unsere Aufgabe ist, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren. Alles andere passt da nicht."

Bobic hatte am Dienstag in einem TV-Interview seinen Abschied zum Saisonende aus Frankfurt verkündet, der 49-Jährige wird mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Die Eintracht fühlte sich offensichtlich überrumpelt und verwies darauf, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen seien. Zudem sei verabredet worden, "absolutes Stillschweigen" zu wahren.