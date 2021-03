Hainer: Bayern wollen mit Goretzka verlängern

Präsident Herbert Hainer von Bayern München will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka unbedingt längerfristig binden.

Präsident Herbert Hainer von Bayern München will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka unbedingt längerfristig binden. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern", sagte Hainer im Gespräch mit Sport1.