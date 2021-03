FIFA 21: Team of the Week #23 mit Weltfußballer Lewandowski

Anzeige

Das neuste Team of the Week ist online. Die allgemeine Qualität der letzten Woche kann nicht gehalten werden, doch in der Spitze folgt Weltfußballer auf Weltfußballer.

Pünktlich wie jede Woche hat EA Sports am gestrigen Abend die neuste Ausgabe des Teams of the Week veröffentlicht. Aus der Bundesliga haben es dieses Mal zwei Spieler in die 23. TOTW-Ausgabe geschafft.

Der eine ist Wataru Endo vom VfB Stuttgart. Der Japaner schoss vergangenes Wochenende beim 5:1-Sieg gegen Schalke 04 seine ersten beiden Bundesliga-Tore. Außerdem bereitete er zwei weitere vor - seine Nominierung kommt daher alles andere als überraschend. Mit einer Wertung von 81 schafft er erstmalig auf die Bank eines TOTWs.

Der andere Bundesligaprofi ist kein Geringerer als der amtierende Weltfußballer Robert Lewandowski.

Weltfußballer folgt auf Weltfußballer

Auch der Pole steuerte ebenfalls zwei Tore zu einem weiteren 5:1-Erfolg bei. Gegen Köln schoss Lewandowski seine Saisontore 27 und 28 und jagt weiterhin den Fabelrekord von Gerd Müller von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison. Für den Bayern-Stürmer ist das inzwischen schon der dritte Inform bei der 21er-Ausgabe des Ultimate-Team-Modus. Mit einem Wert von 94 ist er auch der am besten bewertete und mit Abstand brauchbarste Spieler. Er folgt damit auf Cristiano Ronaldo, der das TOTW der letzten Woche mit 95 als bester Spieler anführte.

Das Team of the Week #23 in der Übersicht

Startelf

TW: Jan Oblak (92), Atletico Madrid

IV: Diego Godin (86), Cagliari Calcio

IV: Ruben Dias (84), Manchester City

IV: Jeison Murillo (81), Celta Vigo

ZM: Frenkie de Jong (87), FC Barcelona

RM: Nicolas Pepe (86), FC Arsenal

RM: Gareth Bale (85), Tottenham Hotspur

LM: Robin Gosens (84), Atalanta Bergamo

ST: Robert Lewandowski (94), FC Bayern

ST: Ludovic Ajorque (86), Racing Straßburg

ST: Myron Boadu (84), AZ Alkmaar

Bank & Reserve

TW: Lukasz Skorupski (81), FC Bologna

IV: Axel Disasi (81), AS Monaco

ZDM: Wataru Endo (81), VfB Stuttgart

ZM: Alexis Claude-Maurice (81), OGC Nizza

ZOM: Nicolae Stanciu (81), SK Slavia Prag

RF: Akihiro Ienaga (82), Kawasaki Frontale

RF: Alessandro Diamanti (81), Western United FC

ZM: Filip Starzynski (78), Zaglebie Lubin

LF: Abdullah Al Meqran (64), Al-Raed

ST: Aleksandar Prijovic (79), Al Ittihad

ST: Famara Diedhiou (78), Bristol City

ST: Ruben Diez (75), CD Castellon