BVB droht Ausfall von Sancho und Guerreiro

Borussia Dortmund droht im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der Ausfall von Schlüsselspielern. Sowohl bei Linksverteidiger Raphael Guerreiro als auch dem zuletzt in Bestform spielenden Offensivmann Jadon Sancho "müssen wir noch abwarten und weitere Untersuchungen machen", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag.