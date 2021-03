Nordische Kombination: Deutsche Kombinierer erleben Sprung-Desaster

Nach der Silbermedaille im Team geht für die Kombinierer bei der Heim-WM in Oberstdorf von der Großschanze gar nichts. Ein 19-Jähriger führt dagegen das Feld an.

Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) hat bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf alle Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung im Wettbewerb von der Großschanze schon im Springen eingebüßt, auch die weiteren deutschen Starter liegen schon zur Halbzeit abgeschlagen zurück.

Der 32 Jahre alte Frenzel kam am Schattenberg mit 122,0 m nur auf Platz 13 und geht mit 2:14 Minuten Rückstand auf den führenden Österreicher Johannes Lamparter in den 10-km-Langlauf ab 15.15 Uhr. (Zeitplan der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf)