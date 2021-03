St. Pauli bietet Gutscheine für Europacup-Tickets an

Europapokal am Millerntor? Karten sind bis zur Saison 35/36 gültig. © FIRO/FIRO/SID

Der FC St. Pauli macht seinen Fans ein ganz spezielles Angebot. Der Zweitligist bietet Gutscheine für Europacup-Tickets an.

Zweitligist FC St. Pauli macht seinen Fans ein ganz spezielles Angebot: Weil das Millerntorstadion in der laufenden Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bislang leer bleiben musste oder nur spärlich gefüllt war, bieten die Hamburger allen Inhabern von Dauerkarten an, diese in Tickets für ein Europapokalspiel umzuwandeln.