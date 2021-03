Bundesliga: Stefan Effenberg kritisiert Marco Rose

Effenberg nennt als Belege dafür beispielsweise die bislang enttäuschende aktuelle Bundesliga-Saison sowie das schwache Abschneiden in der vergangenen Spielzeit in der Europa League, als nach der Vorrunde Schluss war. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Effenberg: Das ist Roses Schreckensszenario

Effenberg: Kann Bobic verstehen

Am Dienstag stellte unterdessen Schlusslicht Schalke 04 seinen fünften Trainer in dieser Saison vor. Dimitrios Grammozis hat nun bei den Königsblauen das Zepter in der Hand. Im CHECK24-Doppelpass auf SPORT1 hatte Effenberg erst am Sonntag gesagt, dass "Schalke nach den Entlassungen in der sportlichen Leitung sofort einen neuen Trainer braucht".