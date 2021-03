AEW statt WWE: "Big Show" Paul Wight verspricht neuen Personal-Coup

Wer folgt "The Big Show" Paul Wight zu AEW? © AEW

Der von WWE zu AEW gewechselte "Big Show" Paul Wight verspricht die nächste überraschende Verpflichtung. Bei Revolution am Sonntag wird sie enthüllt.

Sein Wechsel von WWE zum aufstrebenden Rivalen AEW überraschte vergangene Woche die Wrestling-Welt. Nun verknüpfte Paul Wight - ehemals: The Big Show - sein Debüt beim Konkurrenten mit einer vollmundigen Ankündigung.

Bei der TV-Show Dynamite - das ein Wrestling-Match mit NBA-Ikone Shaquille O'Neal als Hauptattraktion hatt e - stellte der selbst zu aktiven Zeiten rund 2,10 Meter große Wight sich offiziell vor. Der 49-Jährige sprach dabei in einem kurzen Interview mit Kommentator Tony Schiavone über die gemeinsame Vergangenheit bei der Liga WCW in den Neunzigern und seine Rolle als Kommentator der neuen Webshow "Dark: Elevation", bei der die jungen Talente der Liga im Vordergrund stehen sollen.

Wer folgt dem früheren Big Show zu AEW?

Am Ende stellte Wight aber in Aussicht, für die Fans von AEW die nächste "riesige Überraschung" in petto zu haben.