Bayer Leverkusen: Endspiel für Peter Bosz gegen Gladbach? Das sagt Rudi Völler

Das Duell am Samstag bei Borussia Mönchengladbach sei "kein Endspiel für unseren Trainer", sagte Völler dem kicker. Spekulationen, Bosz könnte bei einer weiteren Niederlage entlassen werden, seien "Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen".

Völler nahm vielmehr die Mannschaft in die Pflicht. "In der Liga zehren wir von den Punkten, die wir im alten Jahr gesammelt haben - das ist jetzt vorbei", sagte der 60-Jährige: "Es sind im Moment viele Dinge, die nicht funktionieren." Die Werkself, zwischenzeitlich Tabellenführer, belegt nur noch den sechsten Platz und ist im DFB-Pokal und der Europa League ausgeschieden.

In der Hinrunde habe das Team "besser verteidigt", so Völler, der allerdings auch die großen Verletzungssorgen der Werkself hervorhob: "So viele Langzeitverletzte - das habe ich selten erlebt. Das tut uns extrem weh."