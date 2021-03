Best of Bundesliga: Der Spielerschreck mit der Trompetenfrisur

Werner Lorant war schon immer geradeheraus. Wenn ihm was nicht passte, dann sagte er es auch. Ein Typ Trainer, den es so nicht mehr gibt. Die heutige Spielergeneration kann aufatmen.

Lorant nimmt kein Blatt vor den Mund

Was er von seinen Profis hielt, sagte der Löwen-Coach Lorant auch frei heraus: "Die junge Generation ist total versaut, die können sich ja nicht mal allein eine Wohnung suchen oder am Landratsamt anmelden." Er konnte mit den "Wohlstandsjünglingen" nichts anfangen: "Nicht mal eine Wohnung müssen sie sich suchen, das macht der Verein. Und sie möchten ein Haus mit Garten, aber bitte ohne Rasen, weil Rasenschneiden wollen sie nicht."

Vielleicht waren die Spannungen zwischen ihm und den Spielern auch nur ein einziges großes Missverständnis und ein wenig Kommunikation hätte Abhilfe schaffen können - doch davor stand Lorants ehernes Gesetz: "Warum soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer." Und so war es letztendlich auch nur eine Vermutung von ihm, als er sich über seine eigenen Spieler die Frage stellte: "Die meinen ich bin doof, oder was?"

Auch als Spieler gefürchtet

Lorant selbst war dafür bekannt, dass er gerne einmal eine Schachtel Zigaretten während eines Spiels vernichtete. Als der DFB dies nicht mehr so gerne sah, versuchte der Coach der Münchener Löwen sich das Rauchen abzugewöhnen. Natürlich nicht irgendwie sonst medial groß in Szene gesetzt. Er arbeitete mit 'Nicotinell®Kaugummi' zusammen, einem Kaugummi zur Rauchentwöhnung.

Nicht nur Wahrheiten im Lorant-Buch

Über sein Buch "Eine beinharte Story" sagte Lorant einen anderen feinen Satz: "Vieles, was darin geschrieben wurde, ist auch wahr." Anders als bei der folgenden Geschichte: Zwei Reporter hatten einmal die Idee, Lorant hinters Licht zu führen. Und so erfanden sie einen finnischen Spieler namens Lapin Kulta von HIK Poropata.

Live in der TV-Sendung "Blickpunkt Sport" fragte man Lorant, ob was dran sei an den Gerüchten, dass dieser Mann zu 1860 kommen würde. Und anstatt offen zuzugeben, dass er diesen Spieler gar nicht kenne, antwortete Lorant: "Das ist in der Tat ein interessanter Mann, den wir im Blick haben." Lapin Kulta ist übrigens eine bekannte finnische Biermarke.