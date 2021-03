Borussia Dortmund: Nico Schulz ist auf einmal wichtig für den BVB

Als der Dortmunder Jubel am Dienstagabend losbrach, stand der heimliche Held in Höhe der Mittellinie.

Dabei hatte der Linksverteidiger einen großen Anteil an dem Tor. Erst eroberte er den Ball am eigenen Strafraum von Florian Neuhaus und leitete dann den perfekt gespielten Konter mustergültig mit einem Pass auf Erling Haaland ein.

Für so wichtige Aktionen auf dem Rasen war Schulz eigentlich gar nicht vorgesehen und nahm beim Anpfiff auf der Bank Platz - mal wieder. Doch nach der frühen Wadenverletzung von Raphael Guerreiro kam der Abwehrmann in der vierten Minute ins Spiel.

Schulz überzeugt gegen Gladbach

54 Ballkontakte und 90 Prozent Passquote standen am Ende zu Buche. Auffällig vor allem: Schulz agierte mutig und setzte - wie in der Entstehung zum 1:0 - seine Schnelligkeit ein. (Einzelkritik des BVB in Gladbach)

BVB zahlte 25,5 Millionen Euro für Schulz

Guerreiro als Linksverteidiger die erste Wahl

Die Folge: Insgesamt absolvierte Schulz für die Schwarz-Gelben erst 30 Pflichtspiele in allen Wettbewerben. In dieser Bundesliga-Spielzeit kommt der Defensivmann sogar nur auf 157 Spielminuten. Nur in einer Partie erlebte Schulz den An- und Abpfiff auf dem Platz: Am zehnten Spieltag gegen Frankfurt. Seinen Stammplatz fand der Linksfuß stattdessen auf der Bank.