RB Leipzig: Verdacht auf Mittelhandbruch bei Willi Orban

Abwehrspieler Willi Orban vom Bundesligisten RB Leipzig hat sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg möglicherweise schwerer an der Hand verletzt.

"Er hat am Mittelhandknochen in der ersten Aktion im Zweikampf ein Problem gehabt. Laut Physios ist es unter Umständen gebrochen", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:0 (0:0)-Sieg der Leipziger am Mittwoch: "Wir müssen jetzt einfach gucken, wie schwer gebrochen und ob eine OP notwendig ist oder nicht."