Bauer hört als Skisprung-Bundestrainer der Frauen auf

Andreas Bauer hört zum Saisonende als Bundestrainer der Skispringerinnen auf. Das erklärte der 57-Jährige am Donnerstag am Rande der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. "Ich bin schon seit längerer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass die Heim-WM noch einmal das Highlight für mich wird. Für mich hat sich hier der Kreis geschlossen", sagte Bauer und gab private Gründe für seine Entscheidung an.