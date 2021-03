FC Bayern: Herbert Hainer über Dortmund, Haaland, Müller, Goretzka

Herbert Hainer: Absolut. Bayern und Dortmund waren in den vergangenen zehn Jahren die bestimmenden Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft. Wir hatten in den letzten acht Jahren die Nase vorn, aber es ist und bleibt ein Spitzenspiel.

Hainer: Beide Vereine zählen zu den absoluten Spitzenklubs der Bundesliga und werden sicher auch in der Zukunft eine tragende Rolle spielen. Wir freuen uns auf diese spannenden Duelle. ( Tabelle der Bundesliga )

Hainer: Haben alles in eigener Hand"

SPORT1: Sind die Bayern in der Champions League motivierter und verteidigen eher diesen Titel als die Meisterschaft?

Hainer: Wir haben beide Ziele im Auge und die Chance, beides zu erreichen. In der Meisterschaft stehen wir zwei Punkte vor Leipzig und haben alles in der eigenen Hand. In der Champions League brauchen wir neben einer guten sportlichen Performance zusätzlich das nötige Quäntchen Glück.