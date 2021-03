BVB: PK mit Edin Terzic und Michael Zorc im Liveticker vor Spiel gegen Bayern

Borussia Dortmund tritt vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern in Bestform auf. Wie angriffslustig zeigt sich Edin Terzic vor dem Prestigeduell?

Der BVB ist zurück in der Erfolgsspur!

Nach schwierigen Wochen zu Beginn des Jahres kommt Borussia Dortmund immer mehr ins Rollen. Vier Pflichtspielsiege in Serie stehen zu Buche.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze muss der BVB gegen den Tabellenführer am besten punkten. Wagen sich Terzic und Sportdirektor Michael Zorc vor dem Prestigeduell in den Angriffsmodus? (Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Das war's +++

+++ Terzic zu Bayerns Flügel-Raketen +++

"Dass der Werkzeugkasten der Offensive sehr groß ist, ist klar. Wir werden versuchen, uns zu unterstützen und die Flanken zu blocken und die zweiten Pfosten zu decken. Vor allem aus dem Halbfeld bereiten sie viele Tore vor. Am besten wäre es, wenn wir sie nicht in das letzte Drittel kommen lassen."

+++ Passen die März-Länderspiele in der Pandemie? +++

Terzic: "Das ist gerade gar nicht mein Thema. Wir haben vor nicht einmal 48 Stunden gespielt und müssen in knapp 48 Stunden wieder spielen."

+++ SPORT1-Nachfrage zur Wirkung des Fan-Empfangs nach dem Derby +++

+++ Haben die Spieler zu viel über Bayern nachgedacht, Herr Terzic? +++

"Das sehe ich nicht so. Wir müssen in der Vorbereitung nichts Besonderes machen. Wir müssen Phasen überstehen, in denen wir leiden."