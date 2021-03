Fröhlich weist Kritik zurück: "Das VAR-System hilft enorm"

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat die jüngste Kritik am Video-Assistenten in der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen.

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich (63) hat die jüngste Kritik am Video-Assistenten in der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. "Statistisch werden 98 Prozent der klaren Fehlentscheidungen verhindert", sagte der Sportliche Leiter der Elite-Referees beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) dem kicker: "Das VAR-System hilft also enorm."