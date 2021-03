NBA: Lakers ohne LeBron unterliegen Kings - Schröder stark, Mavs siegen

Das Team von Head Coach Frank Vogel verlor in der Nacht gegen die Sacramento Kings mit 120:123. Die Heimmannschaft profitierte dabei vom Ausfall des Superstar-Duos LeBron James und Anthony Davis. Während AD bereits seit einigen Wochen nicht dabei ist, musste King James kurzfristig passen.

Vor allem weil bei den Kings in der Starting Five eine kompakte Leistungsdichte herrschte. Marvin Bagley III hatte mit 14 Punkten die schlechteste Ausbeute aller Kings-Starter, bei den Lakers blieb Starter Damian Jones im Vergleich dazu bei null Punkten. ( Spielplan der NBA-Saison 2020/21 )

Schröder und Harrell verfehlen Wurf

Während der gesamten Partie ging es zwischen beiden Teams eng zu. In einem Viertel waren die Lakers deutlich besser, im nächsten Sacramento. Wenige Sekunden vor dem Ende lagen die Kings nur mit einem Zähler in Führung, Schröder und Harrell verfehlten jedoch beide einen Wurf und der Ball ging drei Sekunden vor dem Ende an die Gastgeber zurück.