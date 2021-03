WWE NXT: Titel-Aufreger um Nia Jax und Shayna Baszler

Zwei Hauptkader-Stars von WWE haben in dieser Woche bei NXT ihre Titel aufs Spiel gesetzt - ein Gastspiel, das ein kontroverses Ende nahm.

Das spannende Match wurde mit einem Aufreger beschlossen, in dem ungebetene Gäste aus der Montagsshow RAW eine Rolle spielten.

Kontroverse Women’s Tag Team Titelverteidigung

Jax' Partnerin Baszler nahm darauf Kai in ihren Aufgabgegriff, den Kirifuda Clutch - was den WWE-Offiziellen Adam Pearce auf den Plan rief, der mit einem anderen Unparteiischen im Gepäck auftauchte. Dieser stellte fest, dass Kai bewusstlos war und erkläre Baszler und Jax zum Sieger.

Finn Balor fordert Adam Cole heraus

Als Balor den ohne Undisputed-Era-Kleidung auftretenden Strong provozierte, kam es zu einer Schlägerei, die in einem Match mündete. Balor konnte Strong schlagen und es kam danach zum Blickduell zwischen dem Champion und dem Herausforderer Adam Cole.

Die weiteren Highlights:

- Eigentlich sollte es auch bei den Männern zu einem Titelmatch kommen. Da Wes Lee vom Herausforderer-Duo MSK sich allerdings die Hand gebrochen hat, trafen die Champions Oney Lorcan und Danny Burch stattdessen in einem Non-Title Match auf Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher. Ausschlaggebend war schlussendlich die Präsenz der deutschsprachigen Gruppierung Imperium: Alexander Wolfe, Marcel Barthel und Fabian Aichner lenkten Ciampa und Thatcher ab und verhalfen Lorcan und Burch zum Sieg.

- Die Gruppierung The Way befand sich gemeinsam in der Therapiestunde, die Austin Theory aufgrund Entführung durch den seltsamen Dexter Lumis erhalten sollte. Dieser hat dabei offensichtlich ein Stockholm-Syndrom abbekommen, denn er sah keinen Grund für die Therapie, er hätte bei Lumis einen schönen Urlaub genossen. Der ausflippende The-Way-Anführer Johnny Gargano wurde daraufhin, genau wie später auch Candice LaRae und Indi Hartwell, aus der Therapie geschmissen. Allein im Raum erfuhr Theory, dass Lumis ihn nach drei Tagen Entführung zurückgab, weil er es mit ihm nicht aushalten konnte. Weinend ging er zurück zu Gargano, welcher sich dafür bei der Therapeutin bedankte.