Nach Fehlschuss in Leipzig: VfL-Trainer Glasner setzt weiter auf Weghorst

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg will auch nach dem Fehlschuss im DFB-Pokal weiter auf Torjäger Wout Weghorst als Elfmeterschützen setzen. "In der Situation ist er weggerutscht. Das sieht natürlich skurril aus, aber das kann passieren", sagte Glasner nach der 0:2 (0:0)-Niederlage am Mittwoch im Viertelfinale bei RB Leipzig: "Sollten wir am Wochenende in Hoffenheim wieder einen Elfmeter haben, wird er dort stehen und ihn schießen - und dann auch rein."