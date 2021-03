Ralf Rangnick: Durchbohrte Lunge als Amateur-Fußballer in England

Ralf Rangnick musste als Amateur-Fußballer in England übel einstecken. Beim FC Southwick wurde er fies umgemäht und verletzte sich in schnell übel.

Als Trainer und Funktionär hat Ralf Rangnick in Deutschland große Erfolge gefeiert, beim SSV Ulm, der TSG Hoffenheim, dem FC Schalke 04 oder RB Leipzig.

In seiner aktiven Karriere als Fußballer musste der heute 62-Jährige einst heftig einstecken - vor allem als Amateur beim FC Southwick. (SERVICE: Alle Fußball-News)

Im Rahmen seines Studiums an der University of Sussex lief der defensive Mittelfeldspieler in der Saison 1979/80 für den Klub aus West Sussex auf.