Skicross: Maria Komissarova - Rollstuhl nach Horrorsturz und Hochstapler-Opfer

Maria Komissarova schien der Weg in eine glanzvolle Zukunft geebnet, die damals 23-Jährige modelte im Vorfeld von Olympia auch für einen Unterwäsche-Hersteller an der Seite mehrerer Landsfrauen wie unter anderem der Freestyle-Skierin Ekaterina Stolyarova sowie den Curlerinnen Ekaterina Galkina, Olga Zyablikova und Alexandra Saitova (inzwischen Raeva).

Doch dann schlug das Schicksal erbarmungslos zu: Es war der 15. Februar 2014, die Spiele an der Riviera am Schwarzen Meer gerade eine Woche alt, da stürzte Komissarova während des Trainings derart schwer, dass sie sich den zwölften Brustwirbel brach.

Schicksalsschlag für Skicross-Talent Komissarova

Doch Komissarova will sich mit ihrem Schicksal, an dem mit einem Besuch am Krankenhaus-Bett auch Russlands Präsident Vladimir Putin seine Anteilnahme zeigt, nicht abfinden. 2014 vertraut sie sich dem russischen Arzt Evgueni Blum an, der ein Rehabilitationszentrum im spanischen Marbella betreibt.