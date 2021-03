FC Barcelona gegen FC Sevilla dank ter Stegen trotz 0:2 im Hinspiel im Pokal-Finale

Der deutsche Nationaltorhüter hielt im Rückspiel der Copa del Rey gegen den FC Sevilla beim Stand von 1:0 für die Katalanen in der 73. den Strafstoß zum möglichen 1:1. (SERVICE: Alles zum Internationalen Fußball)

Dembélé trifft, ter Stegen hält Elfmeter

Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé hatte Barca wie vor vier Tagen beim 2:0-Sieg im Ligaduell in Sevillan ach 12 Minuten in Führung gebracht, der 2. Treffer wollte aber nicht gelingen.

"Wir haben die Intensität von Anfang an superhoch gehalten, aber sie haben uns einfach davon abgehalten, das zweite Tor zu machen", erklärte ter Stegen und sagte zu seinem Elfer-Moment: "Ich habe von Anfang an gedacht: Geh' nach rechts! Ich weiß, dass er (Ocampos, d. Red.) ein super Elfmeter-Schütze ist, aber ich bin bei meiner Entscheidung geblieben.

Nach ter Stegens Heldentat wurde das Spiel in der Schlussphase richtig wild.

Sevillas Fernando flog mit Gelb-Rot in der Nachspielzeit (90+2) vom Platz, zwei Minuten später traf Gerard Piqué per Kopf zum 2:0 und rettete Barca in die Verlängerung.